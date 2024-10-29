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Каршеринг «Ситидрайв» предложил выкупить у него популярные модели Changan, Haval и Omoda

Каршеринг «Ситидрайв» предложил клиентам выкупить Haval, Omoda и Changan из аренды

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Depositphotos

Сервис каршеринга «Ситидрайв» объявил о продаже своих автомобилей, находившихся в долгосрочной аренде. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию. К продаже предлагается более 15 моделей китайских автомобилей: Changan Uni-T, Uni-V, Uni-S, Exeed LX, Exeed TXL, Omoda S5, Haval H3 и прочие.

По словам гендиректора «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева, в текущих рыночных условиях выкуп после аренды – выгодная альтернатива кредиту.

«Пользователю не нужно оплачивать первоначальный взнос и дополнительные платежи, которые обычно включены в условия автокредитования», — цитирует Мингажева издание.

Оставить заявку на приобретение можно как при заключении договора об аренде, так и во время действия подписки. Если клиент оформил подписку с выкупом, платить он будет только за аренду. Стоимость самого автомобиля не изменится за время пользования, а вот цена и длительность рассчитываются индивидуально.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы автомобиль каршеринга снес ограждение и улетел в реку.

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