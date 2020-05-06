В России создали сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford

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Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на свои автомобили, узнала «Газета.Ru».

Пока услуга предлагается только корпоративным клиентам и помесячно. По ней в подписку можно получить автомобили УАЗ и Ford, которые производятся в РФ.

Линейка «Ульяновского автозавода» включает внедорожники «Хантер», «Патриот», «Комби» (УАЗ-452, в народе — «Буханка»), а также коммерческие версии на их основе. Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает только малотоннажный коммерческий фургон Transit.

Расширить подписку на весь рынок в компании рассчитывают во второй половине 2020 года.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».