Москвичей ждут солнце и тепло в выходные после похолодания

Синоптик Тишковец пообещал москвичам до +10°C и солнце в выходные

В Москве в конце рабочей недели ожидается кратковременное ухудшение погоды, однако в выходные в столицу вернутся солнечные дни и тепло до +10°C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг погода будет преимущественно ясной из-за повышенного атмосферного давления. Ночью температура опустится до 0…−3°C, а днем вновь поднимется чуть выше +10°C.

Синоптик отметил, что ближе к концу рабочей недели погодные условия могут ухудшиться.

При этом в выходные, как пояснил Тишковец, ситуация стабилизируется: москвичей снова ждут солнце и температура около +10°C, характерная для апреля.

17 марта в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова сообщили, что в столичном регионе с начала месяца были побиты три температурных рекорда. На прошлой неделе — 12 марта — столбики термометров в Москве впервые за последние 148 лет показали 13,6°C. На следующий день температура воздуха составила 15,1°C, 15 марта — 11,5°C.

Как объяснил ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, причиной необычно теплой погоды стало нахождение города на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

Ранее синоптик призвал не спешить менять зимние шины, несмотря на потепление.