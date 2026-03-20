Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Нулевая видимость»: в Приморье снегопад спровоцировал десятки ДТП

Telegram-канал SHOT

Из-за мощного мартовского снегопада в Приморском крае на дорогах образовался гололед, установилась нулевая видимость и произошли десятки аварий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сложнее всего сейчас обстановка в Уссурийске и окрестностях: сам город завалило снегом, а на пригородных трассах массовые ДТП. Движение по объездной дороге города полностью перекрыто, в самом городе загруженность сейчас достигает 8-9 баллов», – рассказали местные жители.

По данным канала, причинами такой погоды может быть мощный циклон, который затронул часть Приморья и север Китая. Сотрудники ДПС призвали водителей быть аккуратными во время вождения.

До этого прокуратура Приморского края сообщила, что в ДТП в районе Уссурийска попали 14 автомобилей. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также специалистам предстоит проверить соблюдение требований к содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки покрытия противогололедными материалами и соответствие состояния дороги установленным нормам.

Ранее на трассе в районе Уссурийска произошло массовое ДТП с участием 25 машин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
