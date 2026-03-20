«Нулевая видимость»: в Приморье снегопад спровоцировал десятки ДТП

В Приморье люди попали в десятки ДТП из-за мартовского снегопада

Из-за мощного мартовского снегопада в Приморском крае на дорогах образовался гололед, установилась нулевая видимость и произошли десятки аварий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сложнее всего сейчас обстановка в Уссурийске и окрестностях: сам город завалило снегом, а на пригородных трассах массовые ДТП. Движение по объездной дороге города полностью перекрыто, в самом городе загруженность сейчас достигает 8-9 баллов», – рассказали местные жители.

По данным канала, причинами такой погоды может быть мощный циклон, который затронул часть Приморья и север Китая. Сотрудники ДПС призвали водителей быть аккуратными во время вождения.

До этого прокуратура Приморского края сообщила, что в ДТП в районе Уссурийска попали 14 автомобилей. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также специалистам предстоит проверить соблюдение требований к содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки покрытия противогололедными материалами и соответствие состояния дороги установленным нормам.

Ранее на трассе в районе Уссурийска произошло массовое ДТП с участием 25 машин.