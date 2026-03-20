Россиянам рассказали, когда можно менять зимние шины на летние

Автомобилистам стоит ориентироваться на погоду, чтобы решить, когда пора менять зимние шины на летние. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Так, по его словам, при температуре +10–15°C днем уже можно выезжать на дороги, если они сухие. Он подчеркнул, что современные летние шины неплохо работают даже при нулевой температуре, но только на сухом и не обледенелом асфальте. При этом при появлении грязи и воды на дорогах могут начаться проблемы, предупредил эксперт.

«В околонулевых температурах на мокрой дороге летние шины работают очень плохо. Поэтому, если у человека один автомобиль и он живет в центральной части России, то менять шины пока рано. Впереди могут быть снег и заморозки. Эстакады и мосты продуваются ветром и обмерзают в первую очередь — это самые опасные места», — сказал Кадаков.

Он добавил, что наледь часто образуется на открытых участках дорог, проходящих по полю или возвышенности. В связи с этим он призвал менять шины тогда, когда среднесуточная температура будет устойчиво держаться на уровне +5–7°C.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой.

