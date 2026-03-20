Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к лету

Современные автомобили не нуждаются в особой подготовке к летнему сезону, если они находятся в исправном состоянии, однако, на некоторые вещи лучше обратить внимание. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Так, он посоветовал тщательно помыть машину с наступлением теплых дней, важно очистить все полости, особенно дренажные и сливные отверстия, поскольку они могут быть забиты листьями и грязью. По его словам, эти отверстия находятся в дверях, моторном отсеке, иногда и за крыльями. Эксперт также советует почистить салон, куда за зиму попадали грязь и лишняя влага.

«В остальном, если никаких специальных задач нет, современный автомобиль в дополнительной подготовке не нуждается. При этом весна — лучшее время, чтобы заняться косметическим ремонтом. Если за зиму автомобиль попал в неприятные истории: появился скол на стекле или царапина где-то — самое время привести все в порядок», — заключил Кадаков.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. По его словам, основной проблемой являются не разводы на дверях, а дорожные составы, которые применяют для таяния снега. Они могут скапливаться в самых потаенных уголках, предупредил эксперт.

