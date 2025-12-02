Три китайских автобренда наладили выпуск своих машин в России

В России наладили сборку автомобилей китайских марок Jetour, Changan и Soueast

Российские автозаводы наладили выпуск машин китайских марок Jetour, Changan и Soueast. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на презентацию Минпромторга РФ, посвященную статусу работы отечественных производственных площадок. Прежде о том, что эти модели встали на конвейер отечественных предприятий, официально не сообщалось.

Согласно информации Минпромторга, калининградский завод «Автотор» занимается выпуском трех моделей марки Jetour — компактного кроссовера Dashing, а также среднеразмерного X70 Plus и полноприводного T2.

Также выяснилось, что «Автотор» занимается производством кроссовера Soueast S09 (самая крупная из трех моделей марки) и среднеразмерного паркетника Changan Uni-S.

До этого на заводе «АГР Холдинг» в Калуге было запущено производство полного цикла автомобилей нового бренда TENET с цехами сварки, окраски и сборки.

«Реализация этого проекта стала возможна благодаря масштабной модернизации, внедрению современных технологий и стратегическому партнёрству между «АГР Холдинг» и компанией Defetoo, соглашение с которой было официально подписано в феврале 2025 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Для запуска производства полного цикла были модернизированы производственные линии и внедрены новые IT-системы управления производством, обеспечивающие точное управление всеми технологическими потоками. Сегодня завод представляет собой современный индустриальный комплекс, на котором работают более 4 тыс. специалистов.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.