В Северодвинске электросамокат загорелся в доме с детьми

В Северодвинске электросамокат вспыхнул рядом с детьми

В городе Северодвинске Архангельской области электросамокат загорелся в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Пожар быстро распространился и привел к разрушению стены. В результате ЧП пострадали два человека: мужчину, хозяина квартиры, и его пожилую соседку госпитализировали с ожогами. Еще одна женщина обратилась к врачам с признаками отравления продуктами горения», – сообщили в МЧС.

На опубликованных в сети кадрах видно, что квартира сгорела полностью. По данным канала, прибывшие сотрудники экстренных служб спасли девять человек, в числе которых четыре ребенка. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем и механизмов электросамоката.

