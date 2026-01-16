Размер шрифта
Видео: в Уфе гигантская цистерна раздавила легковушку на дороге

Mash: в Уфе гигантская цистерна отцепилась от фуры и упала на авто с человеком 
В Уфе цистерна отцепилась от фуры и упала на легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Резервуар пустой. У машины разбито лобовое. В сторону Галле собирается большая пробка с моста», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канал «Башкирия Online», вес упавшей цистерны составляет 26 тонн. По словам владельца легкового автомобиля, в момент ДТП за рулем находился другой человек, который успел затормозить и не пострадал. Падение цистерны могло случиться из-за того, что она была закреплена прогнившими цепями, которые лопнули на повороте.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.
 
