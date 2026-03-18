Видео: младенец пострадал в жестком ДТП на трассе «Сибирь»

На трассе «Сибирь» на видео сняли последствия жесткого ДТП, в котором пострадал младенец

В Иркутской области люди пострадали в серьезной аварии.Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, 23-летний водитель Toyota Vitz выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio. Сотрудники полиции проводят проверку», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, капот, бамперы, выбиты стекла. Кроме того, заметно, что в салоне лежит детское кресло. В результате произошедшего пять человек, в том числе младенец, получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

