Видео: гаишник схватил руками курьера, пытавшегося уехать под «кирпич»

В Москве на видео попала погоня гаишников за курьером ВкуссВилла

В Москве сотрудники ДПС устроили погоню за курьером ВкуссВилла. Об этом сообщает Teleram-канал 112.

«Доставщик решил проигнорировать ПДД прямо на глазах у инспекторов. Те такой креатив не оценили и поехали следом. Погоня закончилась быстро: скутер курьера влетел в машину ДПС. После этого один из инспекторов вышел из авто, догнал гонщика и эффектно снял его с «железного коня», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как нарушитель пытается скрыться от сотрудников ГИБДД, но гаишник оперативно задерживает курьера.

До этого в Санкт- Петербурге автомобиль с женщиной влетел в дорожные знаки и загорелся. Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Пожар удалось ликвидировать. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила повреждения, кроме того, после кульбита транспорт приземлился на крышу.

Ранее чиновники разбились в ДТП под Арзамасом.