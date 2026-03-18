Эксперты рассказали, что нужно проверить в автомобиле после зимы

После зимы автомобиль требует тщательного осмотра и проверки по основным аспектам. Весной перепады температурного режима и обилие реагентов на дорогах могут негативно отразиться на состоянии авто, но своевременные меры помогут избежать неприятностей, сообщили RT в пресс-службе «СберАвто».

Эксперты напомнили, что важно вовремя переобуть машину – это желательно делать при стабильной температуре воздуха на уровне +5…+7 градусов. При этом следует оценить состояние зимних шин – насколько они износились, есть ли на них повреждения, какое давление и так далее. Только если все в порядке, можно убирать их на хранение до следующего сезона.

Весной ямы на дорогах и лужи могут повредить элементы подвески и развал-схождение, поэтому при появлении странных вибраций и шума нужно провести диагностику, подчеркнули специалисты.

«По наблюдениям специалистов, начало весны — один из самых подходящих периодов хотя бы для базовой проверки подвески и ходовой части. Своевременная диагностика может предостеречь от серьезных проблем в будущем», — подчеркнули в «СберАвто».

После зимы нужно тщательно помыть машину, включая днище – это поможет убрать с остатки реагентов, которые остаются в подвеске, колесных арках и на дне авто, и в итоге снизить риск коррозии. Также специалисты посоветовали обратить внимание на воздушный фильтр, который мог забиться пылью и пыльцой, что может плохо повлиять на работу двигателя и повысить расход топлива. Кроме того, важно заменить салонный фильтр, чтобы в салоне машины поддерживался комфортный климат, заключили эксперты.

До этого руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. Он подчеркнул, что слишком ранняя мойка приведет к тому, что после первого же проезда по влажной обочине все вернется на свои места. Кроме того, рекомендуется «продуть» радиаторы и почистить нишу под лобовым стеклом от старых листьев и мусора.

Ранее россиянам назвали лучший месяц для покупки автомобиля.