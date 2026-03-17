Жителям Казани рассказали, когда откроется сезон электросамокатов

В Казани сезон электросамокатов может открыться в начале апреля

Сезон электросамокатов в Казани может стартовать в начале апреля. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на сервисы кикшеринга. Уточняется, что точная дата будет зависеть от погодных условий.

«Необходимо дождаться, когда даже ночью температура не будет опускаться ниже 0 градусов, а снег и наледь на улицах полностью растают», — отметили в пресс-службе одного из сервисов.

Издание напоминает, что в прошлом году сезон кикшеринга в Казани стартовал 22 апреля. Это почти на месяц позже, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков до этого заявил, что водителей электросамокатов и любых других средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо признать полноценными участниками дорожного движения и выдавать им соответствующее водительское удостоверение.

Эксперт также считает, что любой инцидент с СИМ должен квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие.

Ранее в России заявили о снижении числа аварий с участием электросамокатов.