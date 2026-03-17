Проезд для машин закрыли в центре столицы

В центре столицы перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Краснопресненской набережной, на улице Чаянова по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Васильевская по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Грузинский Вал по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская», – говорится в публикации.

В 11:51 (мск) Дептранс объявил о перекрытиях на Смоленской набережной, на съезде с Ходынской улицы на улицу 1905 года, на съезде с улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая, на улице Мантулинская, в Шмитовском проезде.

Ограничения сняли на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая.

До этого в Оренбурге BMW с людьми разбилась в серьезной аварии. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что иномарка на скорости влетает в столб, от удара ее детали разлетаются по проезжей части. По предварительным данным, в результате произошедшего 20-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее иномарки с россиянами разбились в жестком ДТП.