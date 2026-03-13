Шри-Ланка попросила Россию о помощи из-за топливного кризиса

Шри-Ланка обратилась к России с просьбой обеспечить поставки энергоносителей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.

По словам Рогова, посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян встречался с министром иностранных дел страны Виджитом Хератхом.

«В ходе встречи Виджита Хератх обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», — уточнил Рогов.

Джагарян также сообщил, что «соответствующее обращение будет незамедлительно передано в Москву».

12 марта президент Шри-Ланки, Анура Кумара Диссанаяке, заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, правительство сможет обеспечить стабильное энергоснабжение острова только в течение следующих двух месяцев.

В декабре Шри-Ланка обращалась к России с просьбой о гуманитарной помощи после циклона. В ответ МЧС РФ пообещал отправить ее специальным авиарейсом. По данным национального Центра управления чрезвычайными ситуациями, непогода нарушила привычную жизнь на всей территории островного государства. В отдельных регионах суточный уровень осадков превысил 300 мм.

Ранее в Таиланде задумались о покупке российской нефти.