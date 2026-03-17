Москвичам посоветовали пока не менять резину на авто, чтобы не пришлось переобуваться снова

Жителям столицы еще рано менять зимнюю резину автомобиля на летнюю, поскольку погода еще может поменяться. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, призвав ориентироваться на прогнозы синоптиков и рекомендации органов власти.

«Я думаю, что опытные водители понимают, что погода переменчива, неопытные посоветуются с опытными. Я лично считаю, что еще рано. Можно вспомнить прошлый год или другие года, когда были ситуации, когда поменяли на зимнюю резину, а потом пришлось переобувать зимнюю на летнюю и опять переобувать — такие были погодные условия. Надо исходить из реальных погодных условий и слушать рекомендации, которые дают соответствующие органы прежде всего региональной власти исходя из климатических особенностей конкретного региона. Если говорить про Москву, я лично считаю, что еще рано, еще все может быть. Это мое личное мнение, решение. Я всем рекомендую ориентироваться на погодные условия, на прогноз погоды и на рекомендации, которые обозначают ответственные должностные лица органов исполнительной власти соответствующих субъектов или органов ГИБДД», — сказал он.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе в ближайшее время сохранится теплая и солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет отклоняться до отрицательных значений, возможны небольшие заморозки.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
