Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

В столичном регионе в ближайшее время сохранится теплая и солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет отклоняться до отрицательных значений, возможны небольшие заморозки. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов – это максимальные значения. При этом будет снижаться атмосферное давление, в среду оно опустится до 760 мм, а в пятницу до 750 мм ртутного столба.

Ожидается небольшой переменный ветер. Ночью возможны заморозки от 0 до -4 градусов, заключил Ильин.

