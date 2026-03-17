Москвичам рассказали, когда нужно сменить зимнюю резину

Хотя в столичном регионе установилась аномально теплая погода, автомобилистам советуют не торопиться с заменой зимней резины. До конца марта ожидаются ночные заморозки, а снег будет сходить медленно, из-за чего к утру на дорогах будет формироваться гололедица, предупредил в беседе с 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в течение всего текущего месяца в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 0…-3 градусов, а днем снег и лед будут таять на фоне потепления до +6…+11 градусов. Так образуется гололед, в том числе в центре столицы, при этом сугробы в некоторых местах будут таять медленно, талые воды также создадут корку льда на дорогах.

«Самое опасное время на дорогах при минусовых температурах весной — вторая половина ночи и утренние часы, когда образуется гололедица. В ближайшие дни, наверное, нет смысла переобуваться. Но и каких-то серьезных морозов днем до конца марта не прогнозируется», — подчеркнул Ильин.

Он напомнил, что даже в апреле автомобилистов зачастую призывают не терять бдительность, так как в это время тоже не исключаются внезапные похолодания и метели. Что касается «переобувания» авто, то, по мнению синоптика, лучше всего ориентироваться на маршруты, которыми пользуется водитель – например, встречаются ли на его пути регулярно грунтовые дороги.

Также нужно учитывать, установились ли в регионе стабильные положительные температуры, отметил автожурналист, автоэксперт и блогер Павел Фёдоров.

«Среднесуточные показатели должны быть не ниже +5 градусов. Все, что ниже, обернется ночными заморозками и гололедицей, особенно в Подмосковье», — заключил эксперт.

В Роскачестве до этого посоветовали перед заменой резины проверить состояние летних шин, которые хранились до этого сезона. Также специалисты призвали доверять демонтаж и монтаж шин только профессионалам в специализированных центрах или у официального дилера.

