В Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками

В Карелии появились кадры после жесткого ДТП, в котором разбились люди
Telegram-канал Daily Карелия

В Карелии три иномарки попали в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Сегодня в 7:48 утра три автомобиля столкнулись на 296-м километре дороги А-121 «Сортавала» в Питкярантском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, водителя Chevrolet Niva занесло на повороте, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster. Водитель Mitsubishi Outlander, который двигался следом за Chevrolet в попутном направлении, чтобы избежать столкновения, вылетел в правый кювет», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего 71-летний мужчина, который в момент столкновения был в Renault, получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, четыре человека, водитель и пассажиры Chevrolet и Renault, в том числе 13-летняя девочка, пострадали.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на проезжей части стоят разбитые иномарки, которые получили сильные повреждения: у машин разбиты капоты, стекла, бамперы, а их детали разлетелись по дороге.

Ранее москвич устроил истерику на крыше автомобиля и попал на видео.

 
