Видео: авто сломало ноги петербуржцу, влетев в толпу пешеходов

В Санкт-петербурге на видео попало, как авто сломало ноги человеку

В Санкт-Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Машина влетела в людей на автобусной остановке на Загородном проспекте — один человек серьезно пострадал. Кадры с места событий прислали наши подписчики», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один из автомобилей начинает перестраиваться, тогда следовавшая за ним машина резко поворачивает и выезжает на тротуар с людьми, при этом сбивает несколько человек. На записи также заметно, как водитель выбегает из автомобиля после ДТП.

По данным канала, в результате аварии один из пешеходов получил серьезные травмы: у него переломы обеих ног.

