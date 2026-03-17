Посол Алжира Туфик Джуама врезался в фонарный столб в Москве

Алжирский посол пострадал в ДТП со столбом в Москве

Посол Алжира Туфик Джуама пострадал в автомобильной аварии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Машина, в которой находился Туфик Джуама, врезалась в фонарный столб в центре столицы», – говорится в публикации.

По данным канала, у глава алжирской дипмиссии пострадал: у мужчины разбит нос и идет кровь. Также повреждения получил служебный автомобиль. На кадрах, размещенных в сети, видно, что на месте ДТП собрались люди.

