В Москве крысы начали проникать в автомобили

Baza: жители московского ЖК страдают от полчища крыс, грызуны проникают в авто
Telegram-канал «Baza»

Жители одного из московских ЖК страдают от нашествия крыс, которые проникают в квартиры и автомобили, портят проводку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Все началось, когда построили эстакаду между Отрадным и Бибирево. Тогда для реализации проекта строители снесли гаражный комплекс, и его хвостатые «жильцы» пошли в сторону Юрлово. Когда дорогу доделали, крысы решили спасаться от шума и вибрации в ближайшем жилом комплексе», – рассказали жители ЖК «Юрлово».

По словам москвичей, теперь в доме много грызунов: крысы проникают под капоты машин, чтобы согреться, а иногда и в салоны. Коммунальщики говорят, что жильцы должны сами решить проблему.

До этого в столице возник дефицит автомобильных моек из-за большого потока машин. Аналитики рассказали, что в Москве работает около 6 тысяч моек всех типов — это примерно 23% от общего числа точек в России. Но и их не хватает для 4 млн легковых машин в городе — именно столько было зарегистрировано на начало 2026 года.

Ранее в Москве завершилась реставрация автомобиля ЗИМ из музея транспорта.

 
