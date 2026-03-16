В Москве крысы начали проникать в автомобили

Жители одного из московских ЖК страдают от нашествия крыс, которые проникают в квартиры и автомобили, портят проводку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Все началось, когда построили эстакаду между Отрадным и Бибирево. Тогда для реализации проекта строители снесли гаражный комплекс, и его хвостатые «жильцы» пошли в сторону Юрлово. Когда дорогу доделали, крысы решили спасаться от шума и вибрации в ближайшем жилом комплексе», – рассказали жители ЖК «Юрлово».

По словам москвичей, теперь в доме много грызунов: крысы проникают под капоты машин, чтобы согреться, а иногда и в салоны. Коммунальщики говорят, что жильцы должны сами решить проблему.

