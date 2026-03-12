Пьяный россиянин от скуки угнал машину сестры и заснул в салоне

Пензенец решил покататься на чужом авто от скуки и попал в колонию

В Пензе суд приговорил 33-летнего ранее судимого местного жителя к 3, 5 годам колонии за угон автомобиля сестры, мужчина взял машину покататься, потому что ему было скучно. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Мужчина пришел в гости к сестре, они выпили. После застолья он решил посидеть в ее машине LADA Kalina, припаркованной рядом. Не спрашивая разрешения, взял ключи и уехал кататься. Там он продолжил пить, а затем уснул прямо за рулем.

Утром мужчина вернулся домой и узнал, что сестра уже написала заявление в полицию. В суде он признал вину и пояснил, что просто хотел покататься от скуки. Приговором суда угонщику назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

До этого в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.

Ранее мужчина украл экскаватор со стройки в Москве.