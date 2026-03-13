Размер шрифта
В Москве девушка не выжила под колесами автобуса

В Москве автобус сбил девушку на проезжей части
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Новой Москве автобус влетел в пешехода на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В районе ул. Космонавтов автобус маршрута №978 сбил 27-летнюю девушку», – говорится в публикации.

По данным канала, пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого на МКАД на видео сняли разбитые автомобили после ДТП . Инцидент произошёл на 70 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах, размещенных в Telegram-канале, видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили: два большегруза и легковая машина. При этом рядом с автомобилям находятся люди. На записи также заметно, что в результате ДТП движение было затруднено, поскольку машинам нужно было объезжать поврежденные транспортные средства, которые заняли две полосы движения.

Ранее автопилот Tesla пытался сбросить машину с человеком с моста.

 
