В Москве девушка не выжила под колесами автобуса

В Новой Москве автобус влетел в пешехода на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В районе ул. Космонавтов автобус маршрута №978 сбил 27-летнюю девушку», – говорится в публикации.

По данным канала, пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

