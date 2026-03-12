Размер шрифта
Южная Корея проведет расследование из-за ввоза в РФ 3,7 тыс. автомобилей

Южная Корея зафиксировала пятикратный рост нелегального автоэкспорта в Россию
luca pbl/Shutterstock/FOTODOM

Южная Корея зафиксировала пятикратный рост нелегального автоэкспорта в Россию, с 2023 по 2025 год были ввезены 3,7 тыс. автомобилей общей стоимостью 179,6 млрд вон (9,6 млрд рублей). Об этом сообщила Таможенная служба Кореи, передает агентство Yonhap.

В большинстве случаев автомобили были задекларированы как предназначенные для соседних с Россией стран, включая Казахстан и Киргизию.

«Мы намерены тщательно расследовать случаи незаконного экспорта, нарушающие режим экспортного контроля, и искоренить подобную практику для повышения национальной репутации и конкурентоспособности экспорта», — говорится в заявлении ведомства.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году Владивостокская таможня оформила ввоз более 347 тыс. иномарок для личного пользования, что на 28% больше по сравнению с 2024 годом. Больше было ввезено автомобилей из Японии и Южной Кореи.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее в России был установлен рекорд по ввозу автомобилей через Уссурийск.

 
