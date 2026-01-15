В России установлен новый рекорд по ввозу автомобилей через таможню Владивостока

Импорт автомобилей через таможню Владивостока в 2025 году вырос на 28%

В России в 2025 году Владивостокская таможня оформила ввоз более 347 тыс. иномарок для личного пользования, что на 28% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

«В 2025 году Владивостокская таможня оформила ввоз 347 436 транспортных средств для личного пользования, в 2024 году было оформлено 271 438 транспортных средств. При этом в декабре 2025 года было оформлено 25 220 транспортных средств, в декабре 2024 года количество машин составило 20 984», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше было ввезено автомобилей из Японии и Южной Кореи.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее в России был установлен рекорд по ввозу автомобилей через Уссурийск.