Россиянам рассказали, как нужно хранить зимнюю резину

Хранить зимнюю резину для автомобиля в летний сезон нужно в сухом помещении, в которое не попадает солнечный свет. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что если владелец автомобиля меняет покрышки без дисков, то хранить их можно стоя. Для этого рекомендуется использовать специальный стеллаж, предназначенный для хранения шин.

«Постоянное воздействие воды или ультрафиолетовых лучей повредит покрышку. Не стоит подвешивать резину или складывать ее стопкой. Это может привести к деформации боковины», — объяснил специалист.

По его словам, резину, которая хранилась таким образом, в будущем будет крайне трудно отбалансировать.

Однако тем, кто хранит резину в сборе с дисками, не следует ставить покрышку вертикально. В противном случае воздействие веса может привести к повреждениям. Рекомендуется подвесить накаченные колеса за диск или сложить их в отдельную стопку.

Специалист добавил, что перед тем, как убрать зимнюю резину, покрышки следует вымыть. Помимо этого, необходимо упаковать колеса в специальные чехлы, которые предотвратят скапливание пыли и грязи при длительном хранении.

До этого Ладушкин говорил, что в холодное время года водители часто сталкиваются с тем, что не могут открыть автомобиль, покрывшийся льдом. Справиться с такой ситуацией удастся, если аккуратно простучать дверь по периметру, в области уплотнительной резинки.

Ранее автоэксперт объяснил, почему нельзя игнорировать «лежачих полицейских».