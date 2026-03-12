Москва стала лидером по числу ДТП в России

Москва по итогам 2025 года снова заняла первое место по количеству дорожно-транспортных происшествий, обогнав Краснодар. Об этом говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом аварий традиционно вошли Москва — 9% всех ДТП и Краснодар — 7%. Также в список попали Московская область — 6%, Новосибирская область — 3,6%, Ростовская область — 2,8% и Башкирия — 2,8%.

При этом несколько регионов, которые ранее находились среди антилидеров по аварийности, в этот раз покинули верхние строчки рейтинга. Речь идет о Татарстане — 2,1%, Санкт-Петербурге — 2,3% и Челябинской области — 2,7%.

В материалах также отмечается, что в топ-5 самых аварийных автомобилей по ОСАГО по итогам прошлого года вошли машины марки LADA — на них пришлось 12% всех ДТП. Далее следуют Toyota — 11%, Kia — 7%, Hyundai — 7% и Nissan — 5%.

По данным страховщика, на популярные китайские бренды приходится около 5,5% всех аварий при доле примерно 6% в российском автопарке. Среди них чаще всего в ДТП попадают автомобили Chery — 1,6% от общего числа аварий и 29% среди китайских марок, Haval — 1,4% и 25%, а также Geely — 1,2% и 21%.

Кроме того, эксперты зафиксировали рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. В материалах говорится, что около 20% ДТП происходят с участием таких машин, включая такси и каршеринг, тогда как годом ранее этот показатель составлял 18%.

Также страховщик отметил, что мужчины по-прежнему значительно чаще женщин становятся виновниками дорожных аварий: по итогам прошлого года на них пришлось 80% ДТП.

Ранее бобер повалил дерево на машину в Петербурге.