Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Москва стала лидером по числу ДТП в России

ВСК: Москва и Краснодар возглавили антирейтинг по аварийности на дорогах
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Москва по итогам 2025 года снова заняла первое место по количеству дорожно-транспортных происшествий, обогнав Краснодар. Об этом говорится в материалах Страхового дома ВСК, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным страховщика, в антирейтинг регионов с наибольшим числом аварий традиционно вошли Москва — 9% всех ДТП и Краснодар — 7%. Также в список попали Московская область — 6%, Новосибирская область — 3,6%, Ростовская область — 2,8% и Башкирия — 2,8%.

При этом несколько регионов, которые ранее находились среди антилидеров по аварийности, в этот раз покинули верхние строчки рейтинга. Речь идет о Татарстане — 2,1%, Санкт-Петербурге — 2,3% и Челябинской области — 2,7%.

В материалах также отмечается, что в топ-5 самых аварийных автомобилей по ОСАГО по итогам прошлого года вошли машины марки LADA — на них пришлось 12% всех ДТП. Далее следуют Toyota — 11%, Kia — 7%, Hyundai — 7% и Nissan — 5%.

По данным страховщика, на популярные китайские бренды приходится около 5,5% всех аварий при доле примерно 6% в российском автопарке. Среди них чаще всего в ДТП попадают автомобили Chery — 1,6% от общего числа аварий и 29% среди китайских марок, Haval — 1,4% и 25%, а также Geely — 1,2% и 21%.

Кроме того, эксперты зафиксировали рост числа аварий с участием корпоративных автомобилей. В материалах говорится, что около 20% ДТП происходят с участием таких машин, включая такси и каршеринг, тогда как годом ранее этот показатель составлял 18%.

Также страховщик отметил, что мужчины по-прежнему значительно чаще женщин становятся виновниками дорожных аварий: по итогам прошлого года на них пришлось 80% ДТП.

Ранее бобер повалил дерево на машину в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!