Юрист оценил идею привязки штрафов за парковку к уровню доходов россиян

Автоюрист Воропаев: штрафы невозможно будет привязать к доходам россиян
Илья Питалев/РИА Новости

В Общественной палате РФ обсуждают идею по привязке штрафов за парковку к уровню доходов каждого конкретного гражданина. При своевременной оплате штрафа предлагается ввести скидку в 50% — по мнению авторов инициативы, это позволит снизить слишком высокие санкции. Однако на практике реализовать эту идею не получится, в том числе из-за того, что многие россияне имеют неофициальные доходы, объяснил 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

Разработал соответствующую инициативу замсекретаря ОП Владислав Гриб. По его мнению, на данный момент размер взыскания за это нарушение слишком завышен – в Москве он достигает 5 тыс. рублей.

Воропаев отметил, что в теории идея звучит хорошо, но осуществить ее невозможно. Так как многие россияне работают неофициально, выявить сумму их реальных доходов не получится. Кроме того, нельзя уравнять штрафы для – важно учесть условия конкретного города. Например, в Москве и Петербурге ситуация с парковочными местами отличается от других городов.

«Здесь надо очень тонко к этому вопросу подходить. Чтобы не страдали и регионы, и люди тоже не получали огромные штрафы», — подчеркнул эксперт, добавив, что при слишком низких штрафах они будут выгоднее для водителей, чем платные парковки.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал сделать бесплатной парковку автомобилей около всех социальных и спортивных объектов, а также мест отдыха детей. В частности, россияне должны иметь право бесплатно парковаться около больниц, школ, детсадов и так далее, подчеркнул депутат.

Ранее парковку во дворах Петербурга предложили сделать платной.

 
