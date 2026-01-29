Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

Россиянам рассказали, оригинал каких документов должен быть у водителя в автомобиле

Автоэксперт Попов: в машине должен быть оригинал водительского удостоверения
Максим Богодвид/РИА Новости

Во время поездки в автомобиле должны находиться оригинал водительского удостоверения и СТС. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, через несколько месяцев может упроститься вопрос с перевозкой оригиналов этих документов в машине.

«Что касается электронного документооборота — формально он в ПДД записан. Но там сделана звездочка-сноска, что это пока только экспериментальный правовой момент», — отметил он.

Автоэксперт добавил, что сейчас на «Госуслугах» уже есть водительские удостоверения и другие документы в виде QR-кодов. Однако инспектор может отказаться их проверять даже при наличии технической возможности. При этом Попов подчеркнул, что в дальнейшем электронный документооборот войдет в жизнь водителей на постоянной основе.

Специалист также напомнил, что страховой полис, который есть в виде pdf-файла, и медицинскую справку хранить в автомобиле не нужно.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого говорил, что в случае, если автомобиль пострадал из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом.

Ранее россиянам объяснили, можно ли получить штраф за пользование наушниками за рулем.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!