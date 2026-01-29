Россиянам рассказали, оригинал каких документов должен быть у водителя в автомобиле

Во время поездки в автомобиле должны находиться оригинал водительского удостоверения и СТС. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, через несколько месяцев может упроститься вопрос с перевозкой оригиналов этих документов в машине.

«Что касается электронного документооборота — формально он в ПДД записан. Но там сделана звездочка-сноска, что это пока только экспериментальный правовой момент», — отметил он.

Автоэксперт добавил, что сейчас на «Госуслугах» уже есть водительские удостоверения и другие документы в виде QR-кодов. Однако инспектор может отказаться их проверять даже при наличии технической возможности. При этом Попов подчеркнул, что в дальнейшем электронный документооборот войдет в жизнь водителей на постоянной основе.

Специалист также напомнил, что страховой полис, который есть в виде pdf-файла, и медицинскую справку хранить в автомобиле не нужно.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого говорил, что в случае, если автомобиль пострадал из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом.

Ранее россиянам объяснили, можно ли получить штраф за пользование наушниками за рулем.