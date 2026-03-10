Размер шрифта
Автомобили

Автоэксперты объяснили, как определить битый автомобиль

«СберАвто»: признаком скрытого кузовного ремонта являются неровные зазоры
Shutterstock

Одним из наиболее распространенных рисков при покупке поддержанного автомобиля являются серьезные повреждения кузова, которые не зафиксированы в документах. При этом даже идеальный внешний вид машины не гарантирует, что она не оказывалась в ДТП. Об этом «Известиям» рассказали эксперты сервиса «СберАвто».

По словам специалистов, одним из самых очевидных признаков скрытого ремонта являются неровные зазоры, образовавшиеся между кузовными элементами автомобиля. Все двери, багажник, капот и крылья должны быть расположены симметрично и иметь одинаковые расстояния между деталями. Различающиеся по ширине зазоры могут указывать на замену детали или деформацию кузова.

О скрытом ремонте также могут говорить следы перекраски. Признаком локального ремонта становятся различие оттенков на соседних элементах, резкое изменение цвета или участки с неровной текстурой. При этом особенно заметно, если только один из элементов кузова выглядит свежим.

Помимо этого, важно обращать внимание на состояние сварных швов. Эксперты объяснили, что неравномерные соединения в районе арок, лонжеронов или подкапотного пространства могут указывать на восстановление геометрии кузова. Помимо этого, об участии машины в ДТП могут свидетельствовать и проблемы с геометрией, например, если при движении автомобиль наклоняется в одну сторону или двери и багажник закрываются только с применением силы.

«Если подойти к кузову под углом и посмотреть на отражение линий здания, фонарей или горизонта, можно заметить волны, искажения или «рябь». Это часто указывает на слой шпатлевки и последствия кузовного ремонта: даже если окрашивание было произведено аккуратно, заводская геометрия остается нарушена», — добавили специалисты.

Они отметили, что еще одним признаком могут быть стекла с разной маркировкой. На автомобиле заводской сборки в большинстве случаев у стекол один производитель и близкие даты выпуска. Также при покупке автомобиля важно осматривать внутренние поверхности кузова, такие как кромки дверей, капота и багажника. Наличие неровностей, следов краски, закрашенных уплотнителей и пыли в лаке может указывать на частичную перекраску.

Заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов до этого рассказал «Газете.Ru», что после появления синего дыма из выхлопной трубы автомобиля нужно делать капитальный ремонт двигателя. Он отметил, что приемлемый расход масла в двигателе можно посмотреть в руководстве по эксплуатации машины.

Ранее стало известно, во сколько обходится содержание машины в 2026 году.

 
