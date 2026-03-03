Стало известно, во сколько обходится содержание машины в 2026 году

Содержание автомобиля массового сегмента в 2026 году обходится россиянам в среднем в 25–40 тыс. рублей в месяц или 300–480 тыс. рублей в год. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Речь идет о машине стоимостью около 2–3 млн рублей. В структуре расходов наибольшую долю занимают топливо (порядка 20–30% всех затрат), страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена резины, амортизация и внеплановый ремонт. При активной эксплуатации и пробеге 20–25 тыс. км в год итоговая сумма может быть выше. Многие автовладельцы недооценивают совокупный эффект регулярных «мелких» платежей, которые в итоге формируют значительную часть бюджета. Наиболее заметный рост в 2026 году демонстрируют расходы на запчасти и сервисное обслуживание. Это связано с изменением логистики, сменой поставщиков и высокой долей импортных комплектующих», — отметил Ерицян.

По его словам, одновременно увеличиваются страховые взносы, особенно по каско, поскольку стоимость ремонта автомобилей растет. Цены на топливо показывают более умеренную динамику, однако при больших пробегах даже небольшое подорожание ощутимо отражается на общей стоимости владения, уточнил эксперт.

По оценке Ерицянa, в ряде случаев разница в расходах на содержание бюджетной западной иномарки и китайского автомобиля сокращается: современные китайские бренды уже сформировали устойчивый сегмент с собственными сервисными программами и развитой сетью обслуживания. При этом многое зависит от ликвидности модели на вторичном рынке и стоимости оригинальных запчастей, уточнил эксперт. По его словам, владельцы часто недооценивают амортизацию — фактическую потерю стоимости машины за год, а также возможные затраты на кузовной ремонт и страхование. Эти факторы могут существенно увеличить итоговую сумму владения, подчеркнул Ерицян.

По его словам, сэкономить на содержании машины можно за счет грамотного планирования: выбирать оптимальные страховые программы, отслеживать акции сервисных центров и заранее готовиться к сезонной замене шин. В то же время категорически не стоит сокращать расходы на тормозную систему, элементы подвески, качество моторного масла и своевременное техническое обслуживание, предупредил эксперт. Попытка сэкономить на безопасности и базовых регламентных работах в краткосрочной перспективе может показаться выгодной, но в долгосрочной приводит к более серьезным расходам, констатировал Ерицян.

