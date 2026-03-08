Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Последние секунды жизни пассажира Haval попали на видео

В Химках на видео сняли жесткое лобовое ДТП

В городе Химки Московской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Нетрезвый мужчина за рулем белого Haval гонял по улицам с приятелем, а потом выехал на встречку и влетел в лоб другой машины. <...> Теперь виновнику грозит от 5 до 15 лет заключения», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машины на скорости врезаются друг в друга, от удара их детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, пассажир Haval получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Иркутске автомобиль сбил школьников на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает выбежавших на дорогу подростков, от удара дети падают на дорогу. По данным канала, прокуратура начала проверку.

Ранее Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!