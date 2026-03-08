Последние секунды жизни пассажира Haval попали на видео

В городе Химки Московской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Нетрезвый мужчина за рулем белого Haval гонял по улицам с приятелем, а потом выехал на встречку и влетел в лоб другой машины. <...> Теперь виновнику грозит от 5 до 15 лет заключения», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машины на скорости врезаются друг в друга, от удара их детали разлетаются по проезжей части.

По данным канала, пассажир Haval получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Иркутске автомобиль сбил школьников на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает выбежавших на дорогу подростков, от удара дети падают на дорогу. По данным канала, прокуратура начала проверку.

Ранее Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео.