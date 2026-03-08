Размер шрифта
В Иркутске машина влетела в толпу детей, и это попало на видео

Mash: подростки попали под машину, когда бежали на красный свет в Иркутске

В Иркутске автомобиль сбил школьников на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, школьники (им от 15 до 16) решили проскочить через дорогу у ТЦ «Кипарис» — и запрещающий сигнал светофора их не смутил. Самоуверенный забег закончился ДТП: двоих сбило авто, им понадобилась помощь медиков», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает выбежавших на проезжую часть школьников, от удара дети падают на дорогу. По данным канала, прокуратура начала проверку.

До этого маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Подмосковье. По данным полиции, авария произошла около 07:55 мск на 41-м километре трассы А-107. В ведомстве уточнили, что в результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью. Еще двоих спасти не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте и устанавливали все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео.

 
