Жесткую драку петербуржцев в автобусе сняли на видео

В Петербурге на видео попала драка курьера и пассажира автобуса

В Санкт-Петербурге пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за мото-скутера.Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Все случилось накануне вечером в автобусе, следовавшем по маршруту № 206. Курьер продуктового магазина зашел в салон вместе со своим скутером. Одной из пассажиров транспорта это не понравилось и она начала конфликтовать с мужчиной. Женщина не стеснялась в своих выражениях и кричала на весь салон», – говорится в публикации.

По данным канала, после словесного конфликта пассажиры начали драку. В ее ходе женщина нанесла курьеру травму. На место прибыли сотрудники полиции.

