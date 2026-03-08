Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Магистраль встала»: в Москве ДТП парализовало движение

В Москве ДТП затруднило движение в сторону области
Telegram-канал «Агентство «Москва»

На юге Москвы автомобильная авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковушка задела автобус, который поворачивал с Ясеневой улицы на Каширское шоссе. Пока идет разбор ДТП, магистраль встала в сторону области», – говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии образовался автомобильный затор.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области водитель влетел в человека на дороге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в толпу и сбивает человека, от удара мужчина отлетает в сторону на проезжую часть. Через несколько секунд к нему подбегают пешеходы.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязнова. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее Газель вспыхнула на МКАД и попала на видео.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!