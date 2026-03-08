«Разворотило салон»: появилось видео с места жесткого ДТП в Подмосковье

В Подмосковье на видео сняли разбитый на части автомобиль

В Московской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Жесткое ДТП с участием легковушки и большегруза произошло в Истринском округе. <...> У легкового автомобиля снесло крышу и разворотило салон», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на обочине дороги стоит автомобиль, который получил серьезные повреждения: у транспорта отсутствует крыша, а его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области водитель влетел в человека на дороге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в толпу и сбивает человека, от удара мужчина отлетает в сторону на проезжую часть. Через несколько секунд к нему подбегают пешеходы.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязнова. О состоянии пострадавшего не сообщается.

