Дипломатическая машина Северной Кореи попала в ДТП центре Москвы

В Москве столкнулись такси, легковой автомобиль и дипломатическая машина КНДР
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе дипломатической машиной Северной Кореи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел на Каретном ряду. Возле светофора притормозил легковой автомобиль, за ним остановилось такси с пассажиром. Следовавший позади дипломатический автомобиль на скорости врезался в такси, из-за чего оно столкнулось с впередистоящим легковым автомобилем.

Пассажир такси получил травму лица. Водитель дипломатической машины объяснил произошедшее тем, что он «не смог ничего сделать из-за остановившейся перед ним машины». По словам шофера, он работает в посольстве КНДР.

В конце августа автомобиль марки Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы. Авария произошла на улице Шаболовка. Предварительно, водитель проехал на красный и врезался в столб. Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивали.

Ранее российский дипломат отказался пройти алкотест после ДТП в Южной Корее.

