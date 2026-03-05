Размер шрифта
Тверскую улицу и Садовое кольцо в Москве перекрыли для проезда транспорта

В Москве перекрыто движение транспорта на Тверской улице
Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В центре Москвы введены перекрытия движения транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение временно закрыто: на улице Тверская в районе дома 15/1, строение 1 по улице Моховая; на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду; на Боровицкой площади», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей выбирать маршруты объезда. О причинах перекрытия движения для транспорта не сообщается.

Также в Дептрансе сообщили, что движение транспорта временно закрыто на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная.

