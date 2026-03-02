Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В МВД рассказали о гибели троих полицейских из-за детонации взрывных устройств

В Москве погибли трое полицейских при дистанционной детонации взрывных устройств
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

За последнее время в Москве трое полицейских погибли в результате дистанционной детонации различных предметов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она.

Волк добавила, что если вам через мессенджер или телефонный звонок поступают предложения о быстром заработке, угрозы или требования выполнить те или иные действия, к этому нужно отнестись критически.

В Москве возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля произошел взрыв, унесший жизнь сотрудника Госавтоинспекции. Еще двое полицейских получили ранения. По информации СК, взрыв устроил мужчина, подошедший к сотрудникам ГАИ. Он также погиб. Президент России Владимир Путин предположил, что нападавшего завербовали, «всучили ему взрывчатку» и дистанционно привели ее в действие.

Ранее было опубликовано фото поврежденной взрывом у Савеловского вокзала патрульной машины.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!