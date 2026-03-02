В МВД рассказали о гибели троих полицейских из-за детонации взрывных устройств

За последнее время в Москве трое полицейских погибли в результате дистанционной детонации различных предметов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она.

Волк добавила, что если вам через мессенджер или телефонный звонок поступают предложения о быстром заработке, угрозы или требования выполнить те или иные действия, к этому нужно отнестись критически.

В Москве возле Савеловского вокзала ночью 24 февраля произошел взрыв, унесший жизнь сотрудника Госавтоинспекции. Еще двое полицейских получили ранения. По информации СК, взрыв устроил мужчина, подошедший к сотрудникам ГАИ. Он также погиб. Президент России Владимир Путин предположил, что нападавшего завербовали, «всучили ему взрывчатку» и дистанционно привели ее в действие.

Ранее было опубликовано фото поврежденной взрывом у Савеловского вокзала патрульной машины.