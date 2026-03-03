Размер шрифта
В Архангельской области автобус с 14 пассажирами опрокинулся в кювет

Мужчина попал в реанимацию после опрокидывания автобуса в Архангельской области
Telegram-канал Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся у деревни Хорьково в Приморском округе Архангельской области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

Из заявления следует, что транспортное средство следовало в Архангельск. Всего в салоне находились 16 человек, включая водителя и кондуктора.

«В результате происшествия пострадал 58-летний мужчина, он госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы», — отмечается в тексте.

Предварительно, водитель не справился с управлением автобусом во время поворота. Транспортное средство занесло, после чего оно задело дорожную бровку и упало на бок. На место аварии выехали огнеборцы, к моменту их прибытия все находившиеся в автобусе люди уже выбрались из салона. Специалистам оставалось только оказать помощь пострадавшему и отключить аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются», — подчеркнули в агентстве.

18 февраля на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В прокуратуре региона заявили, что несколько человек пострадали. Правоохранители организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в центре Москвы.

 
