Россиянин угнал грузовик, чтобы вытащить из кювета авто и протаранил газопровод

В Архангельской области мужчина угнал грузовик и врезался в газопровод

В Архангельской области 45-летний местный житель угнал служебный КамАЗ, чтобы вытащить из кювета автомобиль приятеля, но по пути врезался газовую трубу. Об этом сообщает УМВД по Архангельской области.

Инцидент произошел в поселке Урдома Ленского района. Мужчина вместе с приятелем катался на своей машине, но съехал в кювет. Самостоятельно выбраться они не смогли. Тогда один мз мудчины, недавно уволенный работник местной компании проник на базу, где стоял КамАЗ и поехал выручать товарища.

Машину вытащили, но на обратном пути при развороте грузовик задел газовую трубу, проходящую над дорогой. Конструкция получила механические повреждения, утечки газа не произошло. Угонщики вернули технику на базу и разошлись по домам. Полицейские вышли на них по записям камер. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до пяти лет колонии и возмещение ущерба энергетикам.

Ранее голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри.

 
