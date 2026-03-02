Размер шрифта
«АвтоВАЗ» русифицировал все названия комплектаций машин

«АвтоВАЗ» перевел названия комплектаций машин на русский язык
Алексей Даничев/РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» переименовала все комплектации своих автомобилей в связи с требованиями законодательства. Об этом сообщает «Подъем».

В компании отметили, что выполнили предписания закона в полном объеме. В частности, концерн заменил все иностранные обозначения, для которых существуют русские аналоги. При этом ряд наименований остался без изменений.

Так, теперь комплектация Life называется «Практик», а Techno — «Техно». Названия моделей автомобилей остались без изменений.

1 марта в России вступил в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», ограничивающий использование иностранных слов на вывесках. Теперь указатели и таблички должны быть написаны на русском языке. Также требование распространяется на названия объектов капитального строительства и жилых комплексов.

В феврале глава юридического департамента Kokoc Group Дарья Балич рассказала, что новые ограничения к использованию иностранных слов в публичном пространстве в первую очередь затронут всю информацию для потребителей, в том числе вывески, сайты и навигацию. При этом ранее зарегистрированные бренды менять не потребуется, отметила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать закон о защите русского языка.

 
