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Журналисты выяснили, что Китай годами экспортировал в РФ новые авто под видом подержанных

Reuters: Китай более пяти лет поставлял новые автомобили в Россию под видом б/у
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Cfoto/Global Look Press

Китайские автопроизводители как минимум с 2019 года использовали серую схему продаж автомобилей за рубеж, чтобы улучшить показатели экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы, торговцев машин и автодилеров в КНР.

По данным агентства, автомобили «с нулевым пробегом» экспортировались в качестве б/у в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Это позволяло китайским автопроизводителям демонстрировать рост продаж и избавляться от машин, которые было бы сложно продать на внутреннем рынке.

Схема работает следующим образом: экспортер покупает новый автомобиль либо напрямую у производителя, либо у дилера, регистрирует его с китайским номерным знаком, после чего сразу же маркирует его как подержанный для отправки за границу. Автопроизводитель регистрирует продажу и фиксирует доход.

Журналисты выяснили, что региональные власти поддерживали автопроизводителей, поскольку считали эту схему необходимой для достижения амбициозных целей экономического роста, поставленных Пекином.

В конце мая председатель совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэя Цзяньцзюнь рассказал, что в Россию поставляются автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая. По его словам, в Китае на онлайн-платформах, которые базируются на продажах машин с пробегом, предлагают тысячи «странных» автомобилей. Такие машины считают подержанными, хотя, на самом деле, они почти не имеют пробега. Специалист отмечает, что это создает иллюзию больших продаж.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили.

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