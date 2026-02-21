На Урале из-за снежного шторма сошел с рельсов трамвай и столкнулись фуры

Сильнейший снежный шторм накрыл Урал, в результате чего на федеральных трассах и городских дорогах наблюдаются пробки и массовые ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Свердловской области в ночь на 21 февраля начался снегопад, который продолжается до сих пор. На этом фоне коммунальные службы не успевают чистить дороги в Екатеринбурге.

«На одной из улиц трамвай сошел с рельсов — снегом замело колею. <...> Проезд к мусорным бакам во дворах заблокирован, и спецтехника не может к ним пробраться и вывезти отходы», — говорится в публикации.

По данным журналистов, автомобили на Московском тракте почти не двигаются. Машинам, которые находятся на Тюменском тракте, приходится ради безопасности ехать с минимальной скоростью. Несколько грузовиков столкнулись в районе населенного пункта Бисерть, из-за чего движение на данном участке дороги оказалось почти полностью перекрыто.

«У людей кончается бензин, а объезд через Новоалексеевское также заблокирован», — подчеркнули авторы материала.

Непростая ситуация наблюдается на трассах Оренбург — Орск и M-5 в сторону Челябинска. Нормальному движению автомобилей мешают низкая видимость и сильный ветер.

Ранее в Московской области на фоне непогоды столкнулись 12 автомобилей.