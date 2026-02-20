Генконсульство Китая уведомили о провале «буханки» под лед на Байкале

Губернатор Кобзев: генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале

Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале, где автомобиль УАЗ, перевозивший туристов из Китая, провалился под лед. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково – спасательного отряда МЧС России по Иркутской области выехали на место», — написал глава региона.

Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка. На место выехал прокурор Ольхонского района Павел Войкин. В ходе работы ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

О ЧП на Байкале сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.