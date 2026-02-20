Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Автомобили

Генконсульство Китая уведомили о провале «буханки» под лед на Байкале

Губернатор Кобзев: генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о ЧП на Байкале, где автомобиль УАЗ, перевозивший туристов из Китая, провалился под лед. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты Байкальского поисково – спасательного отряда МЧС России по Иркутской области выехали на место», — написал глава региона.

Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка. На место выехал прокурор Ольхонского района Павел Войкин. В ходе работы ведомство даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

О ЧП на Байкале сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!