Россиянам дали советы, как не получить штраф за парковку у дома

Как избежать типичных ошибок при парковке у дома и не получить штраф, «Газете.Ru» рассказала председатель Московской коллегии адвокатов «Абсолют» Полина Денисова.

Первое правило — обращайте внимание на дорожные знаки и разметку. По ее словам, важно помнить, что парковочные места обозначены специальными линиями на асфальте и знаком, размещенным рядом с ними. Это значит, что игнорирование любого из них приведет к штрафу.

«Необходимо убедиться, что автомобиль находится внутри отмеченной области и ни одно колесо не выходит за пределы разрешенной территории», — добавила адвокат.

Второе — используйте парковочные приложения. Современные технологии позволяют водителям оплачивать парковку через мобильные приложения. Но проблемы с интернетом, сбои сети и прочие неприятности могут привести к тому, что оплата не пройдет, а вы об этом даже не узнаете. Поэтому обязательно проверьте статус оплаты и убедитесь, что она действительно прошла.

«Также важно отметить, что некоторые программы дают возможность изменить время завершения парковки вплоть до конца текущих суток, — объяснила адвокат. — То есть, если водитель случайно ошибся, у него есть шанс избежать штрафа за неправильную парковку».

Третье — никогда не становитесь в «зеленую зону». Речь идет о газонах и других территориях с насаждениями. Такие зоны часто становятся ловушкой для водителей, поскольку их границы могут быть визуально никак не обозначены.

«Например, участок земли вдоль дороги, где растительность была уничтожена проезжающими машинами, все равно считается зеленой зоной, — сказала эксперт. — Поэтому лучше избегать парковки на любых участках без асфальта, чтобы не нарваться на крупный штраф».

Четвертое — будьте особенно внимательны, если машина оформлена на юридическое лицо. Автомобили, принадлежащие организациям, в особой зоне риска, потому что штрафы здесь могут достигать полумиллиона рублей. Так что любое нарушение правил парковки, особенно в мегаполисах, может привести к серьезному финансовому ущербу для предприятия.

«Если произошло так, что на организацию выписан штраф, советую не паниковать, обращаться к адвокатам для того, чтобы свести к минимуму ущерб и оспорить этот штраф», — посоветовала Денисова.

Пятое — оспаривайте необоснованные штрафы. Нередко бывает так, что штраф назначен несправедливо. Например, под камеру проехали рядом две машины — одна по правилам, другая с нарушением. Но техника ошибочно отметила нарушителем другого водителя. С парковкой тоже так случается, и практика показывает, что многие штрафы, особенно касающиеся автомобилей организаций, можно оспорить в суде.

По словам юриста, даже незначительные ошибки сотрудников ГИБДД могут стать основанием для отмены наказания, поэтому если вам кажется, что штраф назначен несправедливо, стоит обратиться за консультацией к адвокату.

Шестое — проверяйте временные ограничения.

«Некоторые улицы периодически закрывают для парковки или вводят ограничения в определенные часы. Например, в Санкт-Петербурге, чтобы проще было убирать улично-дорожную сеть, у каждой улицы есть день и время, когда здесь нельзя парковаться. Для того чтобы избежать неприятных сюрпризов, полезно заранее проверить наличие соответствующих объявлений или проконсультироваться на специализированных ресурсах», — добавила она.

Седьмое — следите за изменениями в ПДД. Правила меняются достаточно быстро, и каждый водитель обязан следить за изменениями в законодательстве, чтобы новые нормы не застали врасплох .

«Если вы будете знать самые последние нововведения, это поможет избежать ненужных штрафов», — резюмировала Денисова.

