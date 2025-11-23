Автомобили с новым кодом региона появились на российских дорогах

В Санкт-Петербурге начали выдачу автономеров с новым кодом региона

В Санкт-Петербурге автомобилистам начали выдавать номерные знаки с новым кодом региона — 778. Фотографии автомобилей с новым региональным кодом опубликованы на тематическом сайте Platesmania, посвященном автомобильным номерным знакам.

Номера с новым кодом получили автомобили Solaris HC, Haval F7, Haval Dargo, Kia Sorento, Geely Monjaro, Nissan Almera и другие.

Новые серии для номерных знаков вводятся по мере исчерпания возможных комбинаций цифр и букв. В Санкт-Петербурге начиная с 1994 года, когда началась выдача автономеров российского образца, на машины в Госавтоинспекции выдавали номера серий 78, 98, 178 и 198.

До этого новая серия номерных знаков для автомобилей появилась в Краснодарском крае.

