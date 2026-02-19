Россиянам объяснили, как защитить аккумулятор автомобиля от морозов

В период морозов аккумулятор автомобиля сталкивается с повышенными нагрузками и начинает быстро терять заряд. Продлить срок службы устройства поможет своевременная замена батареи и ряд других действий. Об этом «Известиям» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Специалист напомнил, что в среднем срок службы автомобильного аккумулятора составлять пять лет.

«Когда емкость батареи уже снижена, а нагрузка возрастает, аккумулятор может разрядиться в ноль. Обычно первые признаки появляются с наступлением морозов: стартер крутит дольше, мультимедиа самопроизвольно отключается, стеклоподъемники работают медленнее», — подчеркнул он.

По словам эксперта, навредить аккумулятору также может неисправный генератор, который при коротких поездках не успевает полностью восстановить заряд, направленный на запуск двигателя и работу обогревов. В итоге в сильные морозы машина может не завестись.В экстренной ситуации можно авто можно завести с помощью «прикуривания» от другой машины. Помимо этого, альтернативным вариантом может стать автономный бустер, предназначенный для запуска двигателя. При этом хранить это устройство следует в тепле дома.

Специалист отметил, что если разряд повторяется, нужно заменить батарею или провести диагностику электросистемы. При выборе нового аккумулятора рекомендуется брать во внимание подходящий типоразмер и бюджет, а также отдать предпочтение варианту с увеличенной емкостью.

Продлить срок службы аккумулятора в холодное время года удастся, если своевременно менять батарею, следить за отсутствием утечек тока и стараться парковать машину в теплом помещении. Если такой возможности нет, то стоит использовать автоодеяло или тремокейс для аккумулятора.

До этого Корнев предупреждал, что автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения. По его словам, такая парковка может негативно отразиться на состоянии аккумулятора.

