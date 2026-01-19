Автоэксперт объяснил, чем опасна парковка автомобиля в сугробе

Автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Снежная шуба хорошо консервирует реагенты, постепенно разрушающие оголенный металл. Постоянные скачки температуры «через ноль» ускоряют коррозию, особенно в труднодоступных местах с постоянной влажностью. Железо у арок, на порогах и кромках дверей, в районе уплотнителей и под пластиком сдается первым», — предупредил специалист.

По его словам, парковка в сугробе также негативно сказывается на аккумуляторе. Батареи теряют заряд и могут полностью разрядиться. При этом коррозия зачастую затрагивает клеммы, в результате чего возникают проблемы с контактом.

Автоэксперт отметил, что неправильная стоянка может быть опасна и для тормозной системы. Он объяснил, что изначально на дисках появляется ржавый налет, который в дальнейшем может перерасти в глубокую коррозию. Из-за закисания направляющий есть риск, что колодки потеряют подвижность, а диски может «повести». Такие же процессы затрагивают и элементы подвески.

Рекомендуется оставлять автомобиль под навесом. В случае, если такой возможности нет, необходимо систематически чистить машину от снега. Кроме того, специалист посоветовал оставлять транспорт как можно дальше от оживленных дорог, на которых бывает большое количество грязи и реагентов.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что хранение неиспользуемого автомобиля в холодное время года в гараже может оказаться опасным для транспортного средства и привести к серьезным последствиям. По словам специалиста, аккумулятор начнет терять свою квалификацию, так как у него не будет повторяемости циклов «заряд — разряд».

Ранее в России предложили доплачивать автовладельцам за помощь в уборке снега.